タレントの小森純（40）が、3人の息子を育てる母親としての過酷な日常を明かし、学校から頻繁にかかってくる電話対応や、息子たちの理解不能な行動に頭を抱える胸中を吐露した。【映像】小森純の3人の息子たちABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務