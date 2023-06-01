◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは１７日から、最終種目の女子シングルが始まる。日本勢は３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、千葉百音（木下グループ）の３選手が出場する。日本フィギュア勢は今