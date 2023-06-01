◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】男子団体追い抜き７位決定戦で、佐々木翔夢（明大）、山田和哉、蟻戸一永（ともにウェルネット）の日本は３分４７秒３９だった。ドイツに２秒１４差で敗れ、８チーム中の最下位で終えた。１５日の１回戦では途中で隊列が離れる場面もあり、３分４８秒１４の８位で上位４チームによる準決勝進出