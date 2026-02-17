[2.17 ACLEリーグステージ第8節 町田 3-2 成都蓉城 Gスタ]18歳の“パスズレ”をものともせず、値千金のスーパーミドルを突き刺した。FC町田ゼルビアは1-0で迎えた前半25分、左サイドを攻め上がったFW徳村楓大が中央にパスを送ると、後ろから走り込んだMF白崎凌兵がノートラップで右足一閃。強烈なミドルシュートは右に大きく曲がり、GKの手をかすめてゴールの右上隅に突き刺さった。「自分のところはフリーで空いていたので、楓