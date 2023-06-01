大リーグ選手会のトニー・クラーク専務理事（53）が辞任することを17日（日本時間18日）、現地で報道された。米専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は自身のXで「トニー・クラーク氏がメジャーリーグベースボール選手会の事務局長を辞任する予定だと、@DVNJrと私に情報筋が伝えた」と投稿した。また「クラーク氏の辞任は、ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所が選手会における不正な財務疑惑を捜査していることを受けて