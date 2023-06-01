違法薬物の押収量が過去最大となりました。東京税関は2025年、覚せい剤やコカインなど約2.7トンの違法薬物を押収しました。2024年と比べると押収量は約1.6倍に増えていて、過去最大を記録しました。特に航空機を使った密輸が急増していて、押収量は1.3トンに上り前の年に比べて約2.5倍になりました。薬物の種類別では大麻草、コカイン、指定薬物、それぞれ、これまでで最も多い押収量となっていて、2025年6月には船に約1トンの大麻