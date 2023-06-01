日曜日のメゾンデが、新曲「恋のいうとおり」を本日配信リリースした。さらに、本日20時からはMVがYouTubeにてプレミア公開されることも決定した。「日曜日のメゾンデ」は、『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された漫画作品を、MAISONdesが音楽として昇華する新たなアーティストプロジェクトだ。原作『百瀬アキラの初恋破綻中。』は、ド田舎に暮らす少年・久我山はじめと、かつての憧れの同級生・百瀬アキラの恋のゆ