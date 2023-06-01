阿部真央が、NHK「みんなのうた」に書き下ろした新曲「Buddy」を本日配信リリースした。本楽曲は、“Buddy（相棒）”という特別な関係が持つ力と温かさ、お互いが支え、支えられるゆえの脆さと切なさを、シンプルなメロディーにのせて歌った楽曲になっているという。すべての楽器を阿部真央本人が演奏しているとのことなので、そちらにも注目していただきたい。ジャケット写真青空の下、サモエドと肩を寄せ合う2ショットが印象的な