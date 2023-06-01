「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本−カナダ」（１６日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子・ＳＣ軽井沢クラブの上野美優（２４）がフジテレビの中継ゲストとして登場。今大会の日本代表決定戦では激闘の末に惜しくも切符を逃したホープ。氷上とは違った可憐な姿が反響を呼んだ。白のトップスにピンクのパンツ姿で丁寧な解説を披露。ＳＮＳなどでは「出てきてビビったわ」、「次世