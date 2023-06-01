2月に、グーグルがPixelシリーズの開発を行っている、台湾の拠点を取材してきた。グループインタビューやラボツアーの詳細は、本誌に石川温氏の記事が掲載されているのでここでは割愛。 ラボ見学やグループインタビューに加え、九份では「Pixel 10 Pro」のカメラ機能を体験したり、旅行でのGemini Liveの便利な活用方法を紹介されたりと、大変充実した内容だった。