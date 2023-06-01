ボートレース江戸川のＧＩ「江戸川大賞開設７０周年記念」が１８日に開幕する。権藤俊光（３９＝大阪）は前節の住之江「近畿地区選手権競走」で待望のＧＩ初優勝。今節はＧＩウイナーとして臨む初戦となった。前検のピット作業中にも選手や関係者に何度も声をかけられ「うれしいですね。いろいろな方に祝福されました」と笑みを浮かべた。エンジン抽選で引いた３２号機は２連率２７％で近況も動いてない低調機。それでも「