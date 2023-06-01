ミラノ・コルティナ五輪アルペンスキー女子滑降で転倒し、左足脛骨の複雑骨折の重傷を負ったリンゼイ・ボン（４１＝米国）が、母国へ帰国した。ボンは五輪前に左膝靱帯断裂にも関わらず、８日のレースへ強行出場して大ケガ。イタリア国内の病院に入院し、これまで４回の手術を受けた。その間、左足切断の可能性も指摘されていた。英メディア「ＢＢＣ」によると、ボンは１５日にイタリアの病院を退院し、米国へ帰国。さらなる