【HG 1/144 グスタフ･カール００型】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年2月7日 価格：3,850円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約153mm 今回レビューするのは「HG 1/144 グスタフ･カール００型」です。この機体は『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』に登場する地球連邦軍の量産型モビルスーツです。