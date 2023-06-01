17日夜、神奈川県横浜市鶴見区で火事がありました。この火事で男性1人がケガをしています。消防や警察によりますと、17日午後7時半ごろ、横浜市鶴見区上の宮で近隣住民から「住宅から煙と爆発音がありました」と119番通報がありました。火は住宅5棟に燃え広がり、およそ270平方メートルが焼けましたが、消防車など41台が出動して消火活動が行われ、3時間ほどで、ほぼ消し止められたということです。また、この火事で、燃えた家の住