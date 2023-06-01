ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケートペアショートプログラム5位から、フリーで大逆転し、金メダルを獲得した三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。金メダルから一夜明け、日本テレビの取材に対応。木原選手は「泣きすぎて疲れました。試合終わってから一睡もしていないので、徹夜です（笑）。ドーピング検査もあって遅くなってしまったので試合の日が続いている感じです」と話しました。ショ