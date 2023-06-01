【ニューヨーク共同】連休明け17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前週末比171.92ドル安の4万9329.01ドルを付けた。人工知能（AI）開発投資を巡る収益性への懸念が依然として根強く、ハイテク株を中心に売り注文が先行した。