広島県東広島市の住宅で男性が殺害された事件で、死因は失血死だったことが分かりました。この事件はおととい未明、東広島市の住宅で火事があり、住人とみられる40代の男性が敷地内で血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されたものです。警察は男性の死因について、「首を刺されたことによる失血死」と発表しました。この事件で男性の妻とみられる50代の女性もけがをしましたが、捜査関係者によりますと、「強盗