「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペア・フリー」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）世界王者でＳＰ５位からの逆襲を狙った“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が会心の演技をみせ、フリー世界歴代最高となる１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点とし、大逆転で日本フィギュア界ペアで史上初となる金メダルを獲得した。表彰式後の記者会見では中国の男性記