アメリカとイランは核開発をめぐる2回目の高官協議を開き、イランのアラグチ外相は「大筋で合意したものの依然隔たりがある」と明かしました。イランの核開発をめぐる2回目の高官協議は17日、スイス・ジュネーブで開かれ、アラグチ外相は協議後、アメリカと「大筋で合意した」と明かしました。一方でアラグチ氏は「依然として取り組むべき課題は残っており、今後、両国が合意文書の案を作成したうえで協議を続ける」としています。