衆議院選挙を受けて首相の指名選挙などを行う特別国会が、18日に召集され第2次高市内閣が発足します。特別国会の会期は、2月18日から7月17日までの150日間です。召集日の18日は、衆参両院の本会議で首相指名選挙が行われ、高市首相が第105代首相として再び選出される見通しです。その後、高市首相は組閣に着手し、自民党と日本維新の会による第2次高市内閣が発足します。高市首相は、17日の自民党の役員会で新年度予算案や関連法案