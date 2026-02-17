ENEOSは2月16日、同社がメインスポンサーを務めるレーシングチーム「ROOKIE Racing」が、SUPER GT 2026年シリーズにおいてGT300クラスに新規参戦すると発表した。同チームはGT500クラスへの参戦も継続し、今シーズンは2つのクラスを戦うことになる。○継続参戦のGT500クラスは昨年と同じドライバーを起用ROOKIE Racingが新規参戦するGT300クラスでは、車両名「ENEOS X PRIME AMG GT3」を採用し、ドライバーには石浦宏明選手と鈴木