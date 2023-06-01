メジャーリーグの選手会の専務理事で事務局長を務めていたトニー・クラーク氏が、電撃辞任したと１７日、複数の米メディアが報じた。同氏はタイガースやヤンキースなどでプレーした元メジャーリーガーで通算１５５９試合に出場して２５１本塁打を放った経験も持つ。０９年限りで現役を引退し、１３年から選手会の専務理事を務めていた。現地報道によると、選手会での収入の一部を私的流用した疑いがあるという。これまでも選