◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】女子団体追い抜き３位決定戦のメンバーが発表され、日本は高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、野明花菜（立大）を起用した。１回戦、準決勝は３人目に堀川桃香（富士急）が出場しており、野明は五輪初レースとなる。準決勝はオランダに０秒１１差の惜敗だったが、日本時間１