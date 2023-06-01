2001（平成13）年2月18日、「鉄人」と呼ばれた川崎競馬の佐々木竹見騎手（59）が東京競馬場で行われたフェブラリーステークスに臨んだ。中央G1初騎乗は12着に終わったが「雰囲気が違って気持ちがよかった」。地方競馬最多（当時）の通算7151勝の功績をたたえ、毎年「佐々木竹見カップ」が行われている。