■ミラノ・コルティナオリンピック™スピードスケート女子パシュート3位決定戦（18日、ミラノ・スピードスケート競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？スピードスケート女子パシュートのアメリカとの3位決定戦へ向け、日本の布陣は、準決勝のメンバーから堀川桃香（22、富士急行）を変え、郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）、佐藤綾