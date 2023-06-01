政府・与党関係者によりますと、自民党は、選挙対策委員長に西村康稔元経済産業相を起用する方向で最終調整に入りました。西村氏は、現在、党の選挙対策委員長代行を務めています。また、古屋圭司選対委員長を衆議院憲法審査会長に充てる方向で調整しています。古屋氏は、これまで党の憲法改正実現本部長などを務めています。高市首相は憲法改正に意欲を示していて、改憲に向けて議論を加速したい狙いがあるとみられます。