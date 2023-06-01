【「ヴァンパイドル滾」3巻】 2月18日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「ヴァンパイドル滾」の3巻を2月18日に発売する。価格は594円。 本作は「アオイホノオ」や「炎の転校生」の作者・島本和彦氏による最新作。ガマンが快感なアイドル・血潮滾を主人公とした“ヴァンパイア×アイドル”ストーリーとなっている。 3巻では滾たちが公園で