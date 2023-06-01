2026年2月16日、香港メディア・香港01は、妊娠に気づかず3000キロを徒歩で移動していた女性が、風邪で受診した当日に出産したと報じた。記事は、新疆ウイグル自治区のトレッキンググループのメンバーとして、新疆ウイグル自治区ハミ市から河南省洛陽市までの全行程約3000キロに及ぶ超長距離を徒歩で踏破する活動に参加していた董（ドン）さんが13日、風邪の症状を訴えて病院を受診した際、医師から妊娠の事実を告げられ、そのわず