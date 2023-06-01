イランの核開発をめぐり、アメリカとイランによる2回目の間接協議が行われました。ロイター通信によりますと、協議後、アラグチ外相は「主要な原則で双方が理解を得た」と述べました。まだ協議すべき課題は残っているものの今後、双方が合意文書の作成に取り組むということです。