朝から雨が降るヤクルト沖縄・浦添キャンプのブルペンで、6年目の左腕・山野太一が“熱投”を演じた。インターバルなしで、延々と約1時間20分。202球を投げ込んだ。「完投、完封するとなったとき試合前の30球、イニング間（の投球）とか合わせると200球近くなる。自分の中で一度投げておきたいと」。山口・高川学園時代に一度だけやったことがあるという異例の球数。ベテランの石川、小川から「投げないと分からないことがある