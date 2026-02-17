日本テレビ系バラエティ番組『X秒後の新世界』(毎週火曜22:00〜)が17日に放送され、「出身地が同じというだけで人はどれだけ心を開いてしまうのか」を検証した。オズワルド・畠中(右)地方出身者は地元が同じだと聞くと、その人との距離が縮まることがよくある。では、同郷だと話しかけられて地元トークを繰り広げる初対面の相手に、人はどこまで心を開いてしまうのか。最初のターゲットは、オズワルド・畠中。北海道戸井町(現・函