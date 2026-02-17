JOC公式SNSが公開ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。ペアでは日本史上初の金メダル獲得の快挙に沸く中、日本オリンピック委員会（JOC）の公式SNSで公開されたやり取りがファンを和ませている