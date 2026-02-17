ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は17日、女子団体パシュート準決勝が行われ、日本はオランダと対戦。わずか0秒11及ばず敗れた。直前にリードを奪う展開も、オランダが最後に驚異の逆転。米放送局「NBC」の実況席も仰天していた。日本は銅メダルをかけて3位決定戦に臨む。高木美帆、堀川桃香、佐藤綾乃の3人で挑んだ日本。終盤までオランダにリードを許していたが、逆転。先行して残り1周に入ったが、最後の最後