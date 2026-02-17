ボクシング2025年度年間表彰式が17日、都内の東京ドームホテルで行われ、最優秀トレーナー賞は世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）とWBC世界バンタム級王者の井上拓真の父、井上真吾（大橋）氏が受賞した。史上初の4団体王座の年間4度の防衛に成功した尚弥は最優秀選手賞、WBC世界バンタム級王座返り咲きを果たした拓真は技能賞を受賞。親子3人で壇上に上がった真吾氏は「もう最高の一言しかない」と喜