FC町田ゼルビアは17日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第8節で、成都蓉城（中国）とホームで対戦。互いに得点を奪い合うシーソーゲームを3-2で制した。この勝利でリーグ暫定首位に立った町田だが、試合中にまさかのアクシデントが発生する。3-1で迎えた60分に先発した望月ヘンリー海輝が突然苦しい表情を浮かべて倒れ込んでしまい、メディカルスタッフと確認を行う。 結局望月は担架に乗って中山雄太との交