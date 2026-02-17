今季はプレミアリーグ、CLで好成績を残しており、国内の2つのカップ戦でも勝ち上がっているマンチェスター・シティ。4冠の可能性を残しており、ここからの戦いに注目が集まる。そんな好調シティを支えているのが、守護神のジャンルイジ・ドンナルンマだ。PSGからやってきたイタリア代表GKで、持ち味はそのセービング力。長い手足を目一杯伸ばし、何度もシティを救ってきた。ドンナルンマがシティに加わったのは昨年9月のこと。移籍