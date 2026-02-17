プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがMFの獲得を検討している。『Daily Star』によると、ターゲットは同リーグのリヴァプールに所属するアレクシス・マカリスターだ。ユナイテッドはベテランのカゼミロが退団するとあって、来夏の移籍市場でMFの獲得を検討している。マカリスターは2023年にブライトンからリヴァプールに加入した選手で、リーグ優勝を果たした昨季は公式戦49試合で7ゴール6アシストの数字を残した。しか