横浜市鶴見区の住宅街で火事があり、住宅5軒が焼けました。この火事で80代の男性1人がけがをしています。【映像】火災現場付近の様子午後7時半ごろ、横浜市鶴見区で「住宅から煙が出て爆発音がした」と119番通報がありました。住宅から炎が激しく上がり、燃え広がりました。ポンプ車など40台以上が出動し、およそ3時間後に火はほぼ消し止められましたが、住宅5軒が焼けました。この火事で80代の男性1人が足にけがをして、病