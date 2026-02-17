◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）ＴＢＳの南波雅俊アナウンサーが女子団体追い抜き準決勝の実況を担当。メンバーの高木美帆と、解説を務めた姉・高木菜那さんの名前を言い間違えてしまい、菜那さんが優しくフォローする一幕があった。オランダ戦前のやり取り。解説の菜那さんは「もう本当に、このチームパシュート、高木選手、佐藤（綾乃）選手が、世界のトップを走っ