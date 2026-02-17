アメリカとイランの高官による核協議が行われ、イランの外相は「いくつかの指針となる原則について大枠で合意に達することができた」などと述べました。イランの核開発をめぐる協議は17日にスイスのジュネーブで行われ、アメリカのウィットコフ中東担当特使とイランのアラグチ外相が参加し、仲介国オマーンの外相を介した間接形式で行われました。アラグチ氏は協議のあとイランメディアの取材に応じ、「建設的な雰囲気のなかで真剣