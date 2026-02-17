１９９８長野冬季五輪に１５歳で出場し、金メダルを獲得したフィギュアスケート女子のタラ・リピンスキーさん（米国）が日本時間１７日に自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪で金メダル大本命だったが、８位に終わったイリア・マリニン（米国）の素顔を明かし擁護した。リピンスキーさんの投稿では、マリニンが女の子に８日のフィギュア団体で優勝して獲得した金メダルをかける姿をアップ。「イリア（・マリ