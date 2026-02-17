中道改革連合と立憲民主党、公明党が党首会談を行い、18日召集の特別国会での総理大臣指名選挙で中道の小川代表に投票先を一本化する方針を確認しました。【映像】中道・小川代表の発言（実際の様子）中道・小川代表「各党に色々なお考えがあり、あるいは各党の調整の過程で色々なご発言があるということは間接的にも聞いております。最終最後まで全体が一致結束できるかどうかについては、私自身を含め最後まで努力をして」衆