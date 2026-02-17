再稼働の審査をめぐり、データ不正問題が発覚した中部電力の浜岡原子力発電所で、巨大地震を想定した訓練が行われました。 【写真を見る】浜岡原発で巨大地震を想定した訓練 “データ不正問題”発覚後に初実施 再稼働審査は停止も｢日々の積み重ねが大事｣ 原子炉を冷やす手順などを確認 静岡県御前崎市を震度6強の揺れが襲った想定で行われたこの訓練。浜岡原発の職員だけでなく、中部電力本店の社員ら約460人が参加