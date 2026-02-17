日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』(毎週水曜19:00〜)から生まれた映画『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』が、興行収入2億円を記録した。16日に開催された同局の会見で明かされた。『有吉の壁 劇場版アドリブ大河』舞台挨拶同作は、有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする人気企画「アドリブ大河」の劇場版。京都東映太秦映画村の本格的な時代劇セットでのアドリブ演技を見て