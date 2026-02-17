カネボウ化粧品のメイクアップブランドmedia luxeから、人気のパウダーファンデーションに明るめピンクオークルの新色が登場。40代以降の黄ぐすみに着目し、血色感と透明感をプラスするカラーで、大人の肌をいきいきと美しく見せます♡ 新色00ピンクよりの明るめ メディアリュクスパウダーファンデーション（レフィル） 既存色01～03に加わる明るめピンクオークル。透