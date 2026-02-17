浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が開幕する。レース中の事故で1月25日に死去した鈴木辰己さんを悼み、浜松オートレース場の場内に献花台が設置され、大会出場選手が冥福を祈った。地元浜松の遠藤誠（51）は「まだ若い頃、辰己さんをかわして優勝したことがあった。当時、すでに浜松の顔だった辰己さんは、若造相手に凄く悔しがってくれた。それがうれしかったし自信をいただいた」と振り返った。初日以降