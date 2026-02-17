ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートの“りくりゅうペア”が歴代最高得点を叩き出し、大逆転で金メダルを獲得しました！ 【写真を見る】りくりゅうペアの“大逆転”金支えた“ブレード” 製造したのは名古屋の“町工場”｢ものすごくうれしい｣ 過去には2人が訪れたことも…【ミラノ・コルティナオリンピック】 （実況 日本時間午前6時ごろ） 「やりました！すごい！なんてすごい！」（解説）「