18日召集される特別国会。自民党は国会議員としての第一歩を踏み出す新人議員らに、「発言に注意」するよう促しました。 【写真を見る】特別国会を前に自民党が新人議員らに研修会｢発言に気を付けて」 鈴木俊一幹事長｢どんな影響を及ぼすのか考えながら…｣ SNSの扱いや地元活動の重要性も 17日午後、新人議員らが続々と現れた自民党本部には、衆院選で初当選した愛知の議員の姿も。66人もの新人が誕生した自民党は、新人研修会を