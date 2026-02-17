◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日ノルディック複合個人ラージヒル前半飛躍ヒルサイズ＝HS141メートル、後半距離10キロ（2026年2月17日プレダッツォ・ジャンプ競技場、テーゼロ距離競技場）今季限りでの現役引退を表明している五輪3大会連続メダリストの渡部暁斗（37＝北野建設）は19位で、最後の個人戦を終えた。ノルディック複合は19日に最終種目の団体スプリントが予定されている。以下、レース後の渡部の主な一