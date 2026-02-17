町田―成都前半、ゴールを狙う町田・徳村（中央）＝Gスタサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は17日、町田GIONスタジアムなどで東地区の1次リーグ最終第8戦が行われ、既に全3チームが決勝トーナメント進出を決めた日本勢で、町田は成都（中国）を3―2で下し、5勝2分け1敗の勝ち点17で首位となった。神戸はアウェーでジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）に0―1で敗れ、勝ち点16のまま。広島は